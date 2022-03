Rauchen oder Feuer anzünden im Wald könnte demnächst teuer werden. Mit Strafen bis zu 7.200 Euro oder vier Wochen Arrest muss man rechnen. Denn wegen der fehlenden Niederschläge in den vergangenen Wochen und wegen gehäufter Windereignisse sei in den Waldbeständen des Verwaltungsbezirkes Horn eine sehr starke Austrocknung, insbesondere der Streuauflagen der Waldböden, eingetreten. Außerdem sind an vielen Stellen leicht entzündbarer Bestandesabraum wie Zweige, Äste und Wipfelstücke vorhanden. Auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat für Teile des Landes, so auch für den Bezirk Horn, bereits eine erhöhte Waldbrandgefahr festgestellt.

