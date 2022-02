Ehefrau von Kanzler Nehammer klagte Waldviertler

Im Zuge der Hygiene-Austria-Maskenaffäre unterstellten zahlreiche Facebook-Benutzer der Kanzlergattin Katharina Nehammer fälschlicherweise ein Naheverhältnis zu der Firma. Sie warfen der 36-Jährigen Täuschung und Profitgier vor und posteten: „N..‘s Gattin arbeitet bei H.. Uiii da wird Kohle gescheffelt und das brave Volk glaubt, es war für die Gesundheit!“

Posting wurde rund 1.400 Mal geteilt

Der Horner Rechtsanwalt Heinrich Nagl vertrat den geklagten Waldviertler. Foto: NÖN

Die Kanzlergattin ließ sich die diffamierenden Postings nicht gefallen. Sie war nie Mitarbeiterin der Firma und klagte wegen übler Nachrede. Damit kommt eine Menge an Arbeit auf die Gerichte zu, denn das diffamierende Posting wurde rund 1.400 Mal geteilt und so flattern dieser Tage zahlreichen Usern Post von Michael Rami, dem Rechtsbeistand der Kanzlergattin, ins Haus.

Unter den Beklagten war auch ein 53-Jähriger Waldviertler aus dem Bezirk Horn. „Ich wollte Frau Nehammer nicht beleidigen“, erklärte der Waldviertler vor Gericht und beteuerte, dass es nie seine Absicht gewesen sei, die Kanzlergattin zu diffamieren. Das gehe aus den Zeilen auch nicht hervor, ergänzte sein Rechtsbeistand Heinrich Nagl.

Erfolgreich: Anwalt Michael Rami, der Rechtsbeistand der Kanzlergattin. Foto: NÖN

Die Klägerin sah das anders: „Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, wo jeder tun und schreiben kann, was er will. Als Benutzer sollte man schon wissen, was man tut“, und, sie habe sich sehr wohl diffamiert gefühlt: „Ich bin eine zweifache Mutter und als Privatperson wurde mit unterstellt, auf Kosten der Bevölkerung Geld zu machen. Das stimmt nicht und das lasse ich mir auch nicht gefallen.“

Letztlich endete das Verfahren am Landesgericht Krems mit einem Vergleich: Der Waldviertler muss 4.176 Euro (beinhaltet Entschädigung und Anwaltskosten) zahlen.

Um etwaige Unterstellungen vorwegzunehmen, die Kanzlergattin wolle sich mit den Privatklagen eine goldene Nase verdienen, gab Michael Rami, der Rechtsbeistand der Klägerin, bekannt, dass das gesamte Geld aus den Klagen nach Abzug der Anwaltskosten an wohltätige Organisationen gespendet werde.

