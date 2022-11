Wehren im Einsatz Bei Erdarbeiten nahe St. Bernhard: Bagger stand in Flammen

Lesezeit: 2 Min RH Red. Horn

Foto: NOEN, Symbolbild

D ie Arbeitsmaschine eines 23-Jährigen geriet am Freitag in der Nähe von St. Bernhard in Brand. Der Mann blieb dabei unverletzt.