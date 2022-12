Sehnsucht nach „Stiller Nacht“ im Bezirk Horn

Werbung

Die vierte Kerze brennt bereits, beim Adventkalender sind schon fast alle Türchen geöffnet: Weihnachten steht vor der Tür. Für manche ist es die stillste Zeit des Jahres, andere müssen ganz normal arbeiten. Die NÖN hat sich im Bezirk umgehört, was man in der Berufswelt über das Fest der Feste denkt.

Gabriele Winkelhofer, als Volksschuldirektorin für die Schulen Straning, Burgschleinitz-Kühnring und Sigmundsherberg zuständig, berichtet von einer anstrengenden Vorweihnachtszeit. Sowohl die Grippe als auch Corona hätten in den letzten Wochen zu zahlreichen Krankenständen im Kollegium geführt. Dazu komme, dass man generell unterbesetzt sei: Sowohl Lehrerinnen als auch Mitarbeiter für die Nachmittagsbetreuung würden fehlen. „Daher freuen sich heuer nicht nur die Kinder, sondern ganz besonders auch die Kolleginnen auf Weihnachten“, schildert Winkelhofer die Vorfreude auf ein paar stille Tage.

Auch bei der Firma Riel Metallbau aus Reinprechtspölla freut man sich auf die stillste Zeit des Jahres. „Die Wochen vor Weihnachten sind immer sehr stressig“, erzählt Firmenchef Karl Riel der NÖN. Vor Jahresende gelte es, die vielen Aufträge noch schnell fertig zu machen, der Stresspegel sei dadurch hoch. „Umso schöner sind dann ein paar ruhige Tage.“ Zu Weihnachten könne man auf das vergangene Jahr zurückblicken, neue Kraft tanken und sich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten, so Riel.

Viele Menschen haben zu Weihnachten Urlaub, genießen eine kleine Auszeit und feiern mit ihren Liebsten. Für Mitarbeiter von Blaulicht-Organisationen heißt es aber auch jetzt: Dienst nach Vorschrift. Martin Amon, Geschäftsführer vom Roten Kreuz Horn, muss daher auch für die Feiertage Dienstpläne erstellen.

Der NÖN verrät er aber: „Heuer geht die Einteilung wirklich leicht“. Weihnachten und Silvester fallen in diesem Jahr auf ein Wochenende. Der Stefanitag ist der einzige Feiertag unter der Woche, das mache die Planung deutlich leichter als sonst, so Amon. Außerdem gebe es immer Mitarbeiter, die sich freiwillig für Dienste an Feiertagen melden.

Arbeit am 24. Dezember: „Für mich kein Problem“

Einer dieser Mitarbeiter ist Stefan Bauer. Bauer arbeitet hauptberuflich beim Roten Kreuz in Horn und hat sich heuer freiwillig für einen Dienst am Heiligen Abend gemeldet. „Meine Kollegen freuen sich, wenn sie nicht selbst am 24. Dezember arbeiten müssen, für mich ist das aber kein großes Problem“, erzählt Bauer im NÖN-Gespräch. Die Bescherung hole er mit seiner Familie einfach am 25. Dezember nach. Außerdem: Wenn die Schicht halbwegs ruhig sei, könne man so auch mit den Kollegen in der Arbeit feiern, erläutert Bauer die Vorteile seiner Flexibilität.

Ähnlich ist die Situation bei der Polizei. Birgit Geitzenauer, Bezirkskommandantin der Horner Polizei, berichtet, dass die Feiertagsdienste kein Problem darstellen würden. „Bei uns funktioniert das tadellos“, erzählt sie der NÖN, „die Kollegen sprechen sich ab und niemand wird zu einem Feiertagsdienst gezwungen.“ Der eine arbeite lieber zu Weihnachten, die andere zu Silvester, in Summe könne somit jeder Dienst gut abgedeckt werden. So kann jeder Mitarbeiter zumindest eine Stille Nacht genießen.

