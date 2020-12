„Zu Weihnachten möchte ich doch in die Kirche gehen …“ – das, was viele Christen Jahr für Jahr zum Ausdruck bringen, wird heuer nicht ganz so einfach möglich sein. „Denn heuer muss in allen Kirchen auch bei Weihnachtsgottesdiensten der Mindestabstand von 1,5 Meter zu Personen aus anderen Haushalten eingehalten werden“, sagt der Horner Stadtpfarrer Albert Groiß. Daher ist in Horn jede zweite Bankreihe abgesperrt, es können maximal 80 Personen pro Gottesdienst mitfeiern. Mitfeiernde ab sechs Jahren sind verpflichtet, Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

In normalen Jahren freue sich die Kirche, wenn so viele Menschen wie möglich bei Gottesdiensten, Andachten, Messen und Metten am 24. und 25. Dezember miteinander feiern. „Aber heuer ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich gesund bleiben“, sagt Albert Groiß.

Die Stadtpfarrkirche in Horn ist übrigens den ganzen Tag geöffnet und lädt zu einem Besuch ein. Das Friedenslicht aus Bethlehem kann am 24. Dezember ab 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg abgeholt werden, Feiertexte für die „Hauskirche“ liegen gratis zum Mitnehmen auf. Speziell für Kleinkinder und deren Familien werden um 15 und 16 Uhr Krippenlegungen in der Pfarrkirche angeboten. Für Erwachsene wird um 16.15 Uhr in der Stephanskirche eine Andacht mit Krippenlegung gefeiert. In der Piaristenkirche findet um 17 Uhr die Weihnachtsmesse vor allem für die „Piaristenfamilie“ statt, um 22 Uhr wird die Mette in der Pfarrkirche gefeiert.

Frei nach dem Motto „Bethlehem ist überall – feiere daheim in deinem Stall“ seien Christen im heurigen Coronajahr auch dazu eingeladen, via Fernsehen und Internet die Weihnachtsmette mit Papst Franziskus oder Bischof Alois Schwarz mitzufeiern.