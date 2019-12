In der Erwartung, all jenes über die Weihnachtsgeschichte zu erfahren was bisher in der offiziellen Berichterstattung zu kurz gekommen ist, kamen rund 200 Besucher in den Kultur- und Veranstaltungssaal der Marktgemeinde Röschitz, um Jimmy Schlager & Band mit ihrem Programm „Klingelingeling“ zu sehen.

Auf Einladung des Vereins „FOKUSS Röschitz“ gastierte Jimmy Schlager samt Band bereits das dritte Jahr in Folge in Röschitz. Diesmal zum ersten Mal im neuen Veranstaltungssaal. Zwischen den humorigen Liedern erfuhr das Publikum unter anderem, in welcher Gefühlswelt sich Joseph von Nazareth befunden hat, als er erfuhr, dass Maria ein Kind erwartet, welche Beobachtungen der Esel im Stall machte und warum die Weisen aus dem Morgenland doch besser etwas anderes als Gold gebracht hätten.

Auf unkonventionelle Art und Weise auf den Advent eingestimmt

Unter den Gästen waren viele Besucher aus der Marktgemeinde und der unmittelbaren Umgebung, aber auch weiter angereiste Gäste, was das FOKUSS-Kulturteam beides sehr freute.

Jimmy Schlager und seine vier heiligen drei Könige schafften es auf unkonventionelle Art und Weise, das Publikum auf den Advent einzustimmen.

Für die richtige Weihnachtsstimmung sorgt beim nächsten FOKUSS-Termin am 21. Dezember ebenfalls im Veranstaltungssaal das Duo Ladies‘ Sound. Gemeinsam mit Robert Kellner gestalten sie um 19.30 Uhr einen stimmungsvollen Abend. Eintritt: freie Spenden; nähere Infos unter www.fokussroeschitz.at