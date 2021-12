Gars: Caritas liefert Grußkarten

So wie jedes Jahr verschickt die Marktgemeinde Gars auch heuer wieder an die 200 Weihnachtskarten, und so wie jedes Jahr setzt man dabei auf kleine Kunstwerke etwa von Kindern oder so wie heuer von den Mitarbeitern der Caritas-Werkstätte in Gars.

„Die Karten werden zuerst grundiert und dann mit unterschiedlichen Werkzeugen – vom Kamm über den Stupfpinsel bis zum Wattestäbchen – bearbeitet“, erzählt Caritas-Hausleiterin Iris Stein.

Hergestellt wurde jede einzelne Karte in der Werkstätte, in der Menschen mit Behinderung beschäftigt werden und wo auch der Sozialmarkt (Soma) untergebracht ist. Unterstützt werden sie – nicht nur bei dieser Arbeit, auch etwa bei der Herstellung von Gewürzmischungen oder Sirupen – von professionellen Betreuerinnen.

Erwerben kann man die Karten, von denen bereits über 2.000 Stück für Weihnachten und zu anderen Anlässen in Handarbeit hergestellt wurden, zu Preisen von einem Euro bis zu 1,50 Euro im Caritas-Geschäft (Eingang Schillerstraße).