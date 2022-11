Weihnachtsstimmung in Renaissance-Ambiente

Gerade das Angebot an Kunsthandwerk ist auf diesem Adventmarkt außergewöhnlich groß. Mit dekorativen Stücken unterschiedlicher Art – natürlich auch Punsch und allerlei Leckereien – bietet der Adventmarkt außerdem reichlich Inspiration für Geschenke für Familie oder Freunde oder auch einfach nur das perfekte Ambiente, um beim Duft von Lebkuchen und Glühwein durch das Schloss zu flanieren und sich bei Cafè und Kuchen aufzuwärmen.

Vor einigen Jahren von Bürgermeister Gernot Hainzl injiziert, wurde der Adventmarkt in Greillenstein zu einem besonderen Erlebnis, das sich stetig wachsender Beliebtheit erfreut. Der Markt punktet vor allem auch mit seinem einmaligen Flair, inmitten gut erhaltener historischer Bausubstanz mit idyllischen Plätzen und Ständen. Der Besuch gleicht einem Spaziergang durch ein lebendiges, winterliches Schloss, das wahrlich einzigartige Impressionen bietet. „Jeder bringt sich auf die eine oder andere Art ein, das ist das größte Plus an diesem Adventmarkt“, betonte Hainzl.

Organisiert wurde die Veranstaltung durch die ehrenamtlichen Mitglieder der Pfarre Röhrenbach, dem Elternverein der Sonderschule Horn, der Landjugend Röhrenbach und dem Verein der Förderer des Schlosses Greillenstein. In der gemütlichen Kaffeestube las Helga Hornbachner, musikalisch umrahmten der Chor Klingendes Röhrenbach den Adventmarkt. Die kleinsten Besucher wurden mit einem Kasperltheater bei Laune gehalten. Der Reinerlös kommt den teilnehmenden Vereinen und der Erneuerung des Daches von Schloss Greillenstein zugute.

