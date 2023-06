Retzer Weinwoche: Horner Winzer räumten ab

Denn gleich zwei der 19 Sortensiege gehen in den Bezirk Horn. Der Stoitzendorfer Wolfgang Kauderer holte sich den Sortensieg in der Kategorie „Welschriesling“ mit seinem Welschriesling Classic Ried Hiataberg 2022. Franz Stift setzte sich mit seinem Riesling vom Urgestein 2022 in der Kategorie „Riesling“ durch.

Und gleich zwei Röschitzer Winzer schafften es in der Bewertung „Winzer des Jahres“ in die Top 10. Stift landete auf Platz sieben, für Ernst Frischauf gab es mit Rand 3 sogar einen Stockerlplatz.

Wer sich von der Qualität dieser Weine überzeugen will, hat dazu vom 7. bis 11. Juni bei der Retzer Weinwoche Gelegenheit. Im schönen Ambiente des Sparkassengartens werden von den Winzern 700 feinste Weine aus dem Westlichen Weinviertel zur Verkostung angeboten. Alle Weine werden von Fachleuten getestet, die besten als Sortensieger prämiert. Der Winzer mit den insgesamt besten Bewertungen wird als Winzer des Jahres ausgezeichnet.