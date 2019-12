Die Segnung des Absolventenvereinsweines fand heuer bereits zum achten Mal statt. Gottfried Krottendorfer hatte die Vereinsmitglieder dazu in seinen Keller in der Röschitzer Kellergasse eingeladen. Nach einleitenden Worten von Präsident Reinhard Litschauer hielt der Pate, der Röschitzer Bürgermeister Christian Krottendorfer, eine Rede, in der er auf die große Bedeutung des Rebensaftes für Österreich hinwies. Aufgrund der großartigen Qualität habe er sich entschlossen, dem Wein den Namen „Absolvinum Magnificum“ (lateinisch für „großartiger Absolventenwein“) zu geben, erklärte er in launigen Worten.

Anschließend nahm Pater Michael Hüttl aus dem Stift Altenburg die Segnung vor. Professor Christian Jordan, der die Horner Gymnasien repräsentierte, überbrachte die besten Grüße des Direktors und bedankte sich bei Präsident Litschauer für die Unterstützung verschiedener Projekte durch den Absolventenverein. Schlussendlich lud Gastgeber Gottfried Krottendorfer die Mitglieder des Absolventenvereines auch für das kommende Jahr wieder zu sich ein und meinte: „Als Absolvent des Horner Gymnasiums ist mir der Kontakt ehemaliger Schüler untereinander und zur Schule besonders wichtig. Ich freue mich, durch die Ausrichtung dieser Veranstaltung einen kleinen Beitrag dafür leisten zu können.“

Der Absolventenverein „Schola Hornana“ wurde im Jubiläumsjahr 2007 anlässlich der Feier zu „350 Jahre Gymnasium Horn“ gegründet und umfasst etwa 400 Mitglieder. Vereinszweck ist die Vernetzung der Absolventen und der Kontakt zur Schule sowie die Unterstützung derselben.