Röschitz hat seinen „Zenturio“

Im stimmungsvollen Ambiente des W4 genossen die Gäste bei bestem Gansl und guter Stimmung die Veranstaltung in vollen Zügen. Für besonderes Amusement sorgte Robert Kellner mit seiner Lesung, in der – wie könnte es in Röschitz anders sein – der Wein eine dominante Rolle spielte.

Als Weinpaten hatten die Röschitzer Winzer rund um Regina Stift , Obfrau der Interessensgemeinschaft für ein l(i)ebenswertes Röschitz den NÖ Militärkommandanten Martin Jawurek gewonnen. Warum ein Militär für diese Aufgabe bestens geeignet ist, begründete er damit, dass es das römische Militär war, das den Wein in unsere Region gebracht habe. Während bei den römischen Legionären Wein noch ein Grundnahrungsmittel gewesen sei, sei das heute anders: „Wir machen schon halbe-halbe mit Bier UND Wein“, scherzte er. Ähnlich wie ein Zenturio, der sich seine Funktion nicht erkaufen konnte, sondern sich hocharbeiten musste, habe sich auch der Wein aus Rö-schitz sein gutes Image dank des Fleißes der Winzer erarbeitet. Eine weitere Parallele: Auch Zenturios erhielten nach Erfolgen Plaketten an den Brustpanzer geheftet, und, so Jarwurek, das erinnere ihn an die Abzeichen, die auf Weinflaschen aus Röschitz ob der vielen Auszeichnungen prangen.

Nach der Segnung des Weins durch Probst Johann Holzinger aus dem Augustiner Chorherrenstift St. Florian – er berichtete von den 1.200 Anspielungen auf Wein in der Bibel, von denen nur 45 Verurteilungen von Trunksucht beinhalten – ging es dann in den gemütlichen Teil, bei dem auch Bezirkshauptmann Johannes Kranner , Bürgermeister Christian Krottendorfer , sein Retzer Amtskollege Stefan Lang , Bezirksjägermeister Karl Ruttenstock und Pfarrer Tomasz Makarewicz mit den Winzern und den weiteren Gästen anstießen. Sie überzeugten sich dabei, dass sich die Arbeit, die die Winzer im laut Regina Stift ob der Witterung „herausfordernden Jahr 2022“ in ihre Weine gesteckt haben, gelohnt hat. Die neuen Weine zeichnen sich durch Trinkfreudigkeit und Harmonie aus.

