Weintaufe in Zogelsdorf: Ein Wein, der getrunken gehört .

Bei der Weintaufe in Zogelsdorf am vergangenen Freitag waren sich alle einig: Der Jungwein „Sandstein“ von Winzer Stefan Führer aus Kattau braucht sich nicht lange zu halten. Denn, so meinte Weinpate Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Der gehört getrunken.“