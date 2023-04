Ein „Paradebeispiel“ feierte Jubiläum

Auch wenn die Startvoraussetzungen für Ilse Hofbauer und ihr Geschäft in Röschitz wegen der gerade einsetzenden Corona-Pandemie sehr schwierig waren: Drei Jahre nach dem Start hat das Geschäft zwar noch „Luft nach oben“, wie Bürgermeister Christian Krottendorfer bei der Jubiläumsfeier meinte, sich aber als Nahversorger und Treffpunkt in der Gemeinde mehr als nur etabliert.

Das Jubiläumsfest wurde gleichzeitig auch eine verspätete Eröffnung. Denn die war für Anfang April 2020 schon mit allem drum und dran geplant, als Corona diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung machte. Krottendorfer blickte auf die Entstehungsgeschichte des neuen Geschäfts in der Langen Zeile zurück. 2016 hatten die Bürger in einer Befragung die Sicherung der Nahversorgung im Ort als eines der wesentlichen Themen genannt. Nachdem sich damals schon der Ruhestand des langjährigen Nahversorger-Paares Heribert und Christa Holzer abgezeichnet hat, musste die Gemeinde nach einer Nachfolge-Lösung suchen – und die wurde gemeinsam mit der Firma Kiennast gefunden. Man erwarb ein Grundstück im Röschitzer Zentrum und stellte für 700.000 Euro ein 230m² großes Geschäft hin – und bewies damit wie Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer meinte „wieder einmal den richtigen Riecher“. Julius Kiennast vom Handelshaus Kiennast in Gars bezeichnete das Projekt in Röschitz als „Paradebeispiel“. Mit dem Projekt habe die Gemeinde Weitblick bewiesen.

Als Glücksgriff erwies sich dann die in Röschitz geborene Ilse Hofbauer, die aus Wien zurück in ihre Heimat ging, hier den Nahversorger übernahm und dafür sorgte, dass es in Röschitz keine Lücke in der Nahversorgung gegeben hat.

Hofbauer: „Meine Mädls sind Erfolgsgeheimnis“

Ihr Erfolgsgeheimnis sei es, dass sie immer ein offenes Ohr für ihre Kunden habe, sagte Hofbauer selbst. Der größte Vorteil ihres Geschäfts seien aber „meine drei Mädls, die von Anfang an dabei sind und immer meine Launen ertragen“, lobte sie ihre Mitarbeiter.

Gemeinsam mit der Ortsbevölkerung wurde dann zu den Klängen des Musikvereins Röschitz das Jubiläum gefeiert – und auf die nächsten 30 Jahre Nahversorgung in Röschitz angestoßen. Denn Vorgänger Heribert Holzer sorgte 33 Jahre dafür, dass in Röschitz nicht nur der Wein, sondern auch Brot, Milch und Co. nie ausgingen.

