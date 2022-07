Kamptalradweg bei Rosenburg: Noch keine Lösung fixiert

Weiter warten heißt es auf eine Lösung für den Kamptalradweg bei Rosenburg: Eine neuerliche Zählung der Radfahrer-Frequenz auf diesem Teilstück soll durchgeführt und dann über die weitere Vorgehensweise entschieden werden, sagt Bürgermeister Wolfgang Schmöger.

... Bürgermeister Wolfgang Schmöger will an der Sache dran bleiben. Foto: MK

NÖN-Leser wissen es: Nach einem Felssturz vor mehr als zwei Jahren ist der Radweg zwischen Rosenburg und Kamegg gesperrt. Geologische Gutachten wurden eingeholt und eine provisorische Lösung eingerichtet, bei der Radfahrer auf die vielbefahrene B 34 ausweichen müssen. Auch via NÖN kritisierten Radler diesen Zustand. Laut Schmöger will die Gemeinde Rosenburg-Mold aber nicht locker lassen und eine Lösung finden, aber: „Als Gemeinde können wir das nicht alleine tun. Wichtig ist jetzt, dass wir an dem Thema dran bleiben.“

Sicherheit auch auf weiterem Radweg Thema

Daher gab es jetzt auch einen neuen Lokalaugenschein mit dem Landesgeologen und Mitarbeitern aus dem Büro von Verkehrs-Landesrat Ludwig Schleritzko. Dabei wurde vereinbart, dass es eine neuerliche Zählung der Radfahrer in diesem Abschnitt geben wird. Anhand von Wahrscheinlichkeitsberechnungen soll dann die tatsächliche Gefährdungssituation für die Radfahrer bei einem potenziellen weiteren Felssturz ermittelt werden. Er könne diesen Ergebnissen nicht vorgreifen, es sei reine Spekulation, welche Lösung sich daraus ergeben kann. Aber, so Schmöger: „Wichtig ist, dass wir eine finden, die rasch umgesetzt werden kann und die den Radlern Sicherheit bietet.“

Das Thema Sicherheit müsse man aber auch bei der neuen Streckenführung des Kamp-, Thaya-, Marchradwegs (KTM-Radweg) ansprechen, sagt Schmöger. Ihm sei wichtig, auch auf potenzielle Gefahren auf der nun nicht mehr über Rosenburg, sondern von Gars über Zaingrub, Horn und Frauenhofen nach Altenburg führenden Strecke, wodurch die aktuell gesperrte Strecke zwischen Kamegg und Rosenburg umfahren wird, hinzuweisen. Neben der Querung von Eisenbahngeleisen und Straßenabschnitten sei besonders eine schwer einsehbare Stelle mit einer Kuppe auf einem Feldweg zu nennen. Die Gemeinde wolle sich später nicht den Vorwurf anhören müssen, nicht auf diese Gefahrenstellen hingewiesen zu haben.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.