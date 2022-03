70 Jahre Blasmusikverband: Spaß an der Musik

1978 begann der jetzige Ehrenkapellmeister Alfred Schuster mit der Ausbildung von Jungmusikern. Als offizielles Gründungsdatum der Jugendkapelle gilt der 15. Mai 1980 mit dem Auftritt einer 14-köpfigen Bläsergruppe im Rahmen des Bezirksjugendsingens in Weitersfeld.

1982 wurden die 20 Jungmusiker mit der ersten „Uniform“ – blauen Polo-Shirts und weißen Hosen – ausgestattet. 1984 erfolgte die Einrichtung eines Probenraumes im ehemaligen Bürgerspital, der 1985 offiziell als Musikerheim eröffnet wurde. Im April 1986 fand das 1. Frühjahrskonzert mit der Präsentation der neuen Uniform statt. Diese besteht nach wie vor aus weißer Hose, blauer Jacke sowie blauer Kappe, wurde der traditionellen k.u.k-Uniform der Weitersfelder Feuerwehr nachempfunden und lässt die Jugendkapelle bis heute in hellem Glanz erstrahlen.

Die Ausbildung der Jungmusikerinnen und -musiker oblag bis 1991 überwiegend Alfred Schuster. Seit diesem Zeitpunkt wird der Weitersfelder Nachwuchs von der Musikschule Retz ausgebildet. Schuster war bis 1994 Obmann und bis 1997 Kapellmeister, ehe er seinen Nachfolgern einen organisierten und funktionierenden Verein übergeben konnte.

Bezirksmusikfeste 2001 und 2015 als Höhepunkte

Im Jahr 2000 veranstaltete die Jugendkapelle Weitersfeld zum 1. Mal das Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung, ehe 2001 der Einzug in das neue Musikerheim mit modernem Akustikverbau folgte. Österreichweit zu hören war die Kapelle 2010 beim live übertragenen Radiofrühschoppen aus dem Widdersaal.

Unvergessen bleibt das im Jahr 2015 zum 2. Mal veranstaltete Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung, bei dem 23 Kapellen mit 1.200 teilnehmenden Musikern und ebensovielen Gästen bei Kaiserwetter am Hauptplatz dabei waren. Allgemein wird die „Musik in Bewegung“ von den Mitgliedern sehr geschätzt, deshalb gehört die Marschmusikbewertung neben dem Frühjahrskonzert und der Konzertwertung auch zu den musikalischen Höhepunkten des Jahres. Durch die zahlreichen Aktivitäten, die in der jährlich erscheinenden Vereinszeitung „Für Freunde der Blasmusik“ nachzulesen sind, stellt die Jugendkapelle Weitersfeld einen wesentlichen Kulturfaktor in der Marktgemeinde dar und bietet den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Auch die zurzeit 110 in Ausbildung stehenden Musikschüler des Sprengels Weitersfeld lassen die Kapelle optimistisch in die Zukunft blicken.

