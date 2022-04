Weitersfeld Ausfahrt endete tragisch: Mit der Kutsche in den Tod

Lesezeit: 2 Min RH Red. Horn

Auch der Notarzthubschrauber kam nach dem Kutschen-Vorfall in Weitersfeld zum Einsatz. Foto: FF Weitersfeld

E in tragischer Vorfall ereignete sich am Ostersonntag in der Nähe von Weitersfeld. Kurz vor 18 Uhr endete ein Osterausflug mit einer Kutsche auf dramatische Weise.