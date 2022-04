Bau voll im Plan: Zügiger Fortschritt

Werbung

Zügig voran geht der Bau der von der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft errichteten neuen Wohnhausanlage in Weitersfeld. Hier entsteht im ehemaligen Pfarrhofgarten, wie die NÖN berichtete, in zentraler Lage ein innovativer Bau in Niedrigstenergiebauweise, in dem acht Mietwohnungen zu finden sein werden.

Nach dem Bau der Bodenplatte und allen Installationen, auch Fernwärme im Herbst des Vorjahres, wurde nun der Rohbau für die gut gedämmten rund 58 m² großen Wohnungen samt Dach in der Rekordzeit von zehn Arbeitstagen bewerkstelligt. Auch Parkplatz und Balkon bzw. Terrasse sind für jede Wohnung vorgesehen. Die WAV rechnet damit, dass die Wohnungen noch heuer zu beziehen sein werden.

