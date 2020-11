Die Coronakrise ist wohl für jede Gemeinde eine extreme Herausforderung. Die NÖN sprach exemplarisch mit dem Bürgermeister der Marktgemeinde Weitersfeld, Reinhard Nowak, wie in seiner Gemeinde mit der Krise umgegangen wird. Dabei zeigte sich, dass dem Gemeindechef ein gut durchdachtes, auf die Bedürfnisse der Gemeinde zugeschnittenes Krisenmanagement abverlangt wird.

Gemeindemitarbeiter voll gefordert. Die behördlich verordneten Maßnahmen sollen eine weitere Verbreitung dieser Infektion verhindern. Gleichzeitig sollen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Bürgermeisters die Verwaltung der Gemeinde und die notwendige Unterstützung der Mitbürger gewährleistet werden. Das Gemeindeamt ist seit dem 2. Lockdown geschlossen, die Mitarbeiter sind jedoch nach telefonischer Voranmeldung zu den Amtsstunden jederzeit erreichbar. Zwischen den Gemeinderäten und dem Bürgermeister wurde eine „WhatsApp-Gruppe“ eingerichtet, ebenso wird per Internet für einen raschen Kommunikationsfluss gesorgt. Vorstands- und Gemeinderatssitzungen selbst finden nach wie vor unter Einhaltung sehr strenger Abstands- und Sicherheitsregelungen in entsprechend adaptierten Räumen statt.

Auch die Mandatare der Marktgemeinde Weitersfeld leisten ihren Beitrag, indem sie etwa für Eigenleistungen, wie bei der Errichtung bzw. Erweiterung des Kindergartens und einer Tagesbetreuungseinrichtung, unentgeltlich ihre Freizeit zur Verfügung stellten (die NÖN berichtete). Dieses vielfältige soziale Engagement unter Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung sei „Das ‚Rezept“ des Bürgermeisters, seiner Gemeinderäte und Mitarbeiter gegen die Corona Pandemie, meint Reinhard Nowak.

Persönliche Kontakte fehlen. Ganz persönliche Anliegen sind Nowak Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen. Er vermisse vor allem den persönlichen Kontakt zu jenen Mitbürgern, die ein solches Jubiläum feiern. Die persönliche Überbringung von Glückwünschen musste seit dem ersten Lockdown ausgesetzt werden.

Datenschutz als Hürde. Als Bürgermeister habe er einen sanitätspolizeilichen Auftrag, der „leider nur eingeschränkt wahrgenommen werden kann“, klagt er. Denn: Die Behörde verständigt ihn zwar über das Vorliegen einer positiv getesteten Person im Gemeindegebiet, aber aufgrund des Datenschutzes ohne Details zur Person oder Adresse. Mit Stand 9. November sind übrigens sieben Personen im Gemeindegebiet von Weitersfeld positiv getestet.

Wünschenswert wäre laut Nowak die Vorrangstellung des Rechtes der Bürger auf Gesundheit vor dem Recht auf datenschutzrechtliche Anonymität einzelner Personen.

Infektionscluster in Kindergarten oder Schule als größte Sorge. Die größte Sorge bereitet Reinhard Nowak wohl, dass ein Infektionscluster im Kindergarten oder in den Schulen entstehen könnte. Neben Schule und Kindergarten sorgt in Weitersfeld auch die Tagesbetreuungseinrichtung „Schäfchengruppe“ für die Versorgung der jüngsten Gemeindebürger. Auch sei zu befürchten, dass ein kompletter Lockdown mit unabsehbaren und ruinösen Folgen für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft kommen könnte, wenn die jetzigen Maßnahmen nicht greifen. So appelliert er eindringlich an die Mitbürger, sich insbesondere an die verordneten Maßnahmen und Vorschriften zu halten.

Finanzielle Folgen noch ungewiss. Der finanzielle „Corona-Schaden“ ist für die Gemeinden zurzeit schwer einzuschätzen. Laut Nowak rechnen die Kommunen aber mit Einbußen von etwa zehn Prozent bei der Kommunalsteuer und Ertragsanteilen. Stark leiden aber auch die Vereine unter finanziellen Coronafolgen, da keine Veranstaltungen stattfinden können: „Deshalb müssen sie mit großen finanziellen Einbußen rechnen“, befürchtet Nowak.

Aktuelle Projekte laufen weiter. Die Gemeinden des Bezirks setzen derzeit trotz Corona weiter auf Initiativen und Aktivitäten. Auch in Weitersfeld wird weiter geplant und gearbeitet, so soll als nächstes Großprojekt das Kanal- und Wasserprojekt Sallapulka-Nonnersdorf 2021 realisiert werden.

Auch die Fertigstellung der Außenanlage des Kindergartens, das Feuerwehrhaus und Dorfgemeinschaftshaus in Starrein, sowie die Errichtung des Gehsteiges zum Ortsfriedhof in Obermixnitz stehen als künftige Projekte schon in den Startlöchern. Eine große Herausforderung und ein lang gehegter Wunsch für Reinhard Nowak ist die Realisierung des Projektes „Barrierefreies Junges Wohnen“ mit mehreren Wohneinheiten im Zentrum von Weitersfeld. Der Start soll laut Nowak noch im Jahr 2021 erfolgen.