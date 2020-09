Als im Oktober 2014 die Anzahl der Kindergartenkinder im Steigen begriffen war, entschloss sich der Gemeinderat als Übergangslösung einen Container für die dritte Gruppe anzuschaffen. Man nahm an, dass die Kinderzahl wieder kleiner werden würde.

In der Zwischenzeit wurden in der Marktgemeinde wesentlich mehr Kinder geboren, sodass ein Zubau für den Kindergarten unumgänglich wurde. Dieser wird mit dem neuen Schuljahr eröffnet und in drei dauerhaften Kindergartengruppen und einer Tagesbetreuungsstätte für Kleinstkinder 80 Kindern Platz bieten. Der gut erhaltene Container wurde an die Gemeinde Zellerndorf weitergegeben.

Mittlerweile sind die Arbeiten am Kindergartenzubau fertiggestellt, wobei es in den letzten Wochen ein Gedränge der Handwerker gab – und sogar die Gemeinderäte und der Bürgermeister als Möbelpacker eingespannt werden mussten.