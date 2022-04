Gesundes Buffet brachte Spende: 1.300 Euro für Notleidende

Werbung

Drei ukrainische Familien fanden in der Marktgemeinde Weitersfeld schon eine Unterkunft mit Familienanschluss. Zwei der Kinder fanden in der Volksschule, ein Mädchen in der Mittelschule Anschluss in der Klassengemeinschaft.

Da passte die vom Jugendrotkreuz initiierte Spendenaktion gut in den Zeitplan, wo man sich in der Mittelschule auf Anregung von ÖJRK–Referentin Laura Lenz Gedanken über die Durchführung machte. Da die Aktion nicht nur Notleidenden in der Ukraine helfen, sondern auch der Gesundheit der eigenen Schüler dienen sollte, gestalteten die Jugendlichen aller Klassen und ihre Lehrer zwei Wochen lang ein „Gesundes Schulbuffet“ und verkauften ihre selbst gemachten Obstteller, Aufstriche und Kuchen für den guten Zweck – und nahmen dabei mehr als 700 Euro ein.

Schüler ließen auch Taschengeld springen

Die Weitersfelder Volksschüler spendeten großzügig ihr Taschengeld und konnten der ÖJRK-Aktion weitere 600 Euros für die von Bomben betroffenen Einwohner in der Ukraine überweisen. Der Ertrag eines Konzertes am Ostermontag, 18.April, in Weitersfeld wird dann für die ukrainischen Flüchtlingsfamilien in der Region verwendet werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.