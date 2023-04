Großes Interesse an Demenz-Vortrag

„Heute waren wir wirklich alle aktiv“, meinte Bildungswerkleiterin Sabine Neunteufl am Ende des Vortrages „Demenz: Aktivierung-Leben-Gemeinsam gestalten“, der - vom BhW und der Gesunden Gemeinde Weitersfeld veranstaltet – besonders viele Besucher angelockt hatte.

In diesem zweiten Teil der dreiteiligen Vortragsserie gab Referentin Gesundheits- und Krankenpflegerin Claudia Rathmanner praktische Tipps zur Gestaltung einer Tagesstruktur bzw. der aktiven Freizeitgestaltung für Demenzkranke, wovon es in NÖ ca. 22.000 Menschen gibt. Betreut werden sie zu 80 Prozent von Angehörigen. Diesmal wurde das Trainieren von Fähigkeiten und Fertigkeiten anhand vorgegebener oder selbst erzeugter Hilfsmittel geübt, die spielerische Vermittlung unter Einhaltung von Wertschätzung, Geduld, Toleranz – und wo möglich - auch Humor von den Besuchern besprochen. Im Herbst ist ein weiterer Vortrag in Aussicht.

Hilfe wird Betroffenen unter der Hotline 0800 700 300 angeboten.

