Verdienstzeichen in Gold: Johann Huber und Günther Kremser

Dank und Anerkennung der Raiffeisenlandesbank: Johannes Aschenbrenner, Erich Gutmann, Heinz Haslinger, Alexander Leb, Harald Glaser, Gerhard Haidl, Roland Freytag, Martin Pausackerl und Roman Wagner

Raiffeisenmünze in Silber: Norbert Geist, Horst Högenauer, Gustav Pollak, Johann Schleifer, Günther Zahrl, Franz Frotzler und Christian Wally

Raiffeisenmünze in Bronze: Rudolf Dundler, Manfred Reininger und Christoph Steindl

Ehrenzeichen in Bronze: Theodor Paier