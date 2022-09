Infrastruktur-Ausbau: 2,6 Mio. Euro für Wasser und Kanal

Drei Themen standen im Mittelpunkt der vergangenen Sitzung des Weitersfelder Gemeinderates.

Im wohl wichtigsten Teil der Sitzung ging es um einen Bankkredit für den Bau des Schmutzwasserkanals und die Reparatur des Regenwasserkanals in den Katastralgemeinden Sallapulka und Nonnersdorf mit Kosten von 2,1 Millionen Euro. bzw. für den Bau der Wasserleitung mit einem Aufwand von 570.000 Euro. Beide Projekte sind derzeit im Bau, wobei in die Künetten gleichzeitig auch die Strom-, bzw. Glasfaserleitungen verlegt werden sollen. Mit der Fertigstellung der beiden Projekte wird für Juli 2023 gerechnet.

Der Gemeinderat genehmigte dafür einstimmig die Aufnahme eines Kredites, der von der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg als Bestbieter mit einem Zinssatz von 0,564 Prozent bei einer Laufzeit von 25 Jahren angeboten wurde. Für die Vorschreibung der Anschlusskosten der Kanal- und Wasserleitung wurden die entsprechenden Sätze beschlossen. Es sind dies 14,98 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche für die Kanaleinmündungs- und 2,98 Euro für die Kanalbenützungsgebühr bzw. 6,23 Euro für die Wasseranschlussgebühr.

Auch Nahversorger und Hauptplatz waren Themen

Zunächst ging es um die NAFES-Förderung für einen zukünftigen Nahversorger-Betrieb im ehemaligen Kaufhaus am Weitersfelder Hauptplatz, wohin das bisherige Nah&Frisch-Geschäft in der Milchhausstraße auf Wunsch des Pächters, der Firma Kiennast, übersiedeln soll. Für die Erweiterung des dafür vorgesehenen früheren Geschäftes Krähan beschloss der Gemeinderat nach Diskussion „zur Erhaltung des Nahversorgers“ ein Ansuchen um Landesförderung für die Einrichtung in der Höhe von 197.000 Euro.

Weiters beschlossen die Gemeinderäte einstimmig einen Grundankauf zur Verbreiterung des Gehsteiges gegenüber dem ehemaligen Gasthaus Schleifer, der vor einem Jahr von einer Bürgergruppe angeregt wurde. Diesmal beantragte eine überparteiliche Initiativgruppe eine Neugestaltung des Hauptplatzes unter Berücksichtigung einer gesamtheitlichen Verkehrsplanung im Bereich des Rathausplatzes. Da die Besprechung dieses Initiativantrages entsprechender Vorbereitung bedarf, wurde er auf eine der nächsten Sitzungen verschoben.

