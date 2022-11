Jubiläum: 50 Jahre in der Bundespolitik

Vor 50 Jahren stieg Josef „Pepi“ Höchtl, der aktuell einen Nebenwohnsitz in der Gemeinde Weitersfeld hat, in die Bundespolitik ein. 1972 wurde er zum Bundesobmann der Jungen ÖVP gewählt.

Insgesamt bekleidete Höchtl diese Position neun Jahre lang. Schon damals war für ihn klar, dass Politik die wert-orientierte Gestaltung der Gesellschaft sein und einen Wettbewerb der Ideen darstellen solle. Die aggressive und beleidigende Art der sprachlichen Auseinandersetzung habe er hingegen immer abgelehnt, sagt Höchtl.

In seiner frühesten Jugend war er sehr geprägt durch die Tatsache, dass seine Eltern 1945 gewaltsam aus dem Bezirk Znaim in Südmähren vertrieben worden waren und sich in Österreich (im Bezirk Hollabrunn, hier wurde Höchtl 1947 geboren) eine neue Heimat und Existenz aufbauen mussten. Seine Eltern hätten nach Kräften versucht, ihm einen Bildungsweg – unter anderen mit Matura in Horn im Jahr 1966 und dann Doktorat der Wirtschaftswissenschaften – zu ermöglichen, der ihm seither auch viele nationale und internationale Positionen ermöglichte.

Fast 25 Jahre war Höchtl im Österreichischen Nationalrat und später auch in der Internationalen Parlamentarier-Union tätig. Gegenwärtig bekleidet Höchtl die Funktion des Präsidenten der „Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung“.

