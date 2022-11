Jubiläumsfest: Zehn Jahre im Dienst der Kultur

„Stürmische Zeiten – Na, prost, das kann ja heiter werden“ – so lautete das Motto der kabarettistischen Lesung der Autorin Katharina Grabner-Hayden anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Bibliodreiecks Hardegg-Langau-Weitersfeld im Weitersfelder Rathaus.

So etwas mag sich die Gründerin der Bibliothek Sabine Neunteufl im Jahr 2012 gedacht haben, als sie das Bibliodreieck im Rahmen ihrer Ausbildung im Kommunalen Bildungsmanagement zur Bildungsbeauftragten als Qualifizierungsprojekt ins Auge fasste. In den Folgejahren hat sie es mit Bravour und Zähigkeit verwirklicht.

„In dieser Bibliothek versteht man es, nicht nur Grundlagen zu schaffen, sondern diese durch Nutzung der Angebote des Landes Niederösterreich in Kooperation mit den Nachbargemeinden auch entsprechend weiter zu entwickeln“, lobte die Leiterin für Beratung & Projekte der Servicestelle „Treffpunkt Bibliothek“ Verena Resch das engagierte Team um Gründerin Neunteufl, was auch die beteiligten „Gründungsbürgermeister“ Heribert Donnerbauer, Werner Neubert und Franz Linsbauer bestätigten. Letzterer betonte die gute Zusammenarbeit der drei Gemeinden im „Dienste der Kultur Niederösterreichs“. Er und die beiden neuen Bürgermeister Reinhard Nowak und Friedrich Schechtner kündigten dem Bibliodreieck zum Jubiläum eine „Morgengabe der Gemeinden Hardegg, Langau und Weitersfeld von je 500 Euro“ an.

Die Freude darüber und die Beiträge der Kabarettistin aus Paudorf, die mit viel Esprit und leichter Selbstironie Szenen aus ihrem Privatleben persiflierte, sorgten gemeinsam mit dem „Prosecco“ der jungen Winzer Stefan Reinthaler und Michael Mayer für beste Stimmung bei den Gästen, darunter Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch, Amtsleiterin Heidi Schaller, Volksschuldirektorin Maria Strondl und KMB-Diözesanobmann Karl Toifl. Abschließend luden die Damen der Bibliothek die „ sonst eher selten anwesenden Herren“ zum überraschenden „Blind Date“ mit selbst auszuwählenden neutral verpackten Büchern zum „Schnupperlesen und Wiederkommen“.

