Kindergartenumbau geglückt: Glück & Freude

Vollbild

FB

So sieht der neue Weitersfelder Kindergartenzubau in zentraler Lage am Kirchenberg aus. Bei der Eröffnung: Bürgermeister Reinhard Nowak, Kinderbetreuungsleiterin Maria Forster, Kindergartenleiterin Petra Schweinberger, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch, Bezirkshauptmann Johannes Kranner (vorne, von links), der Geraser Bürgermeister Johann Glück, Christoph Janaschek, Paul Preiss und Matthias Doubek (hinten).

1 /2