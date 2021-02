Wie die NÖN bereits berichtete hat man seit 15. Februar auch in Drosendorf die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Getestet wird jeweils Montags von 17 bis 19 Uhr im Bürgerspital.

Weitersfeld testet im Widdersaal

Eine weitere Teststraße wird es ab 17. Februar auch in Weitersfeld geben, wie Bürgermeister Reinhard Nowak gegenüber der NÖN bestätigte. Die Öffnungszeiten sind jeweils am Mittwoch von 15 bis 19 Uhr. Getestet wird im Widdersaal der Marktgemeinde. Warum man sich zu diesem Schritt entschlossen hat? Einerseits habe es den Wunsch nach einer Teststraße in der Bevölkerung gegeben, andererseits wolle man die anderen Teststraßen – viele Weitersfelder waren vor allem in Geras testen – entlasten, erzählt Nowak.

Froh zeigte sich der Bürgermeister, dass sich prompt medizinisches Personal, darunter auch pensionierte Ärzte und Krankenschwestern, und weitere Freiwillige für die organisatorische Abwicklung zur Mithilfe bereit erklärt haben.

Horn: Tests auch am Nachmittag möglich

Neu hinzu kommt ab 17. Februar auch ein zusätzlicher Termin in der Bezirkshauptstadt Horn. Damit hat man künftig in Horn die Möglichkeit, sich jeweils Mittwochs (15 bis 19 Uhr) nachmittags testen zu lassen.

Appell zu Vorregistrierung und Pünktlichkeit

Angesichts des großen Andrangs appellieren die Verantwortlichen rund um Koordinator Martin Neugebauer, sich vorab online für die Testung zu registrieren und nicht schon eine Stunde vor Öffnung der Teststraßen zu warten. Das bringe keine frühere Testung, sorge im Gegenteil dafür, dass man in der Kälte warten müsse und erzeuge Stress beim Teststraßen-Personal. Auch durch die Vorregistrierung können unnötige Warteschlangen vermieden werden.