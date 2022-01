Landjugend spendete für Schüler der Weitersfelder Mittelschule

Man verschenkte selbstgebackenen Lebkuchen gegen eine Spende in Weitersfeld und Oberhöflein unter Mitwirkung der Jugendkapelle an die Besucher der Mette. Dabei und bei einer Spendenbox vor dem Weitersfelder Rathaus kamen für Schulrequisiten und längere Schulveranstaltungen beachtliche 600 Euro zusammen. Nirnberger und ihre Stellvertreter Lukas und Manuel Hofer sowie Michael Tree vom Landjugendvorstand überreichten die Spende an Margarete Wahl von der Neuen Mittelschule Weitersfeld.

