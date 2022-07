Neue Künstlerin: Keramikwerkstatt eröffnet

Wieder eine Kunstschaffende mehr in Weitersfeld. Am vergangenen Wochenende lud die seit Oktober des Vorjahres als freischaffende Künstlerin arbeitende Ulrike Jäger zur „Offenen Keramikwerkstatt“ ins Haus Nummer 69 ein.

Im von ihr und ihrem Gatten Manfred Jäger umgestalteten Bauernhaus entdeckten die vielen Besucher im neuen Atelier feinsinnig gestaltete Keramiken mit heimischen Motiven und verschiedenen Techniken, darunter auch Raku, wofür sie mit Ehemann Manfred, bewährter Elektromeister in Weitersfeld, bei einem Kurs gleich den notwendigen Brennofen baute. Diesmal sorgte sich dieser im schönen Innenhof „nur“ um die Verpflegung der Gäste. „Gerne könnt ihr mich an jedem ersten Samstag im Monat zwischen 9 und 15 Uhr im Haus besuchen, um zu schauen, was Neues entsteht“, ergänzte die in Stoob ausgebildete Weitersfelder Künstlerin.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.