NMS: Ballon-Anhänger kehrten zurück

Die Weitersfelder Mädchen halten die Antwortsendung von Davidko (6) und Ondrejko (4) aus Cechotovski aus Plavecke Podhradie in der Slowakei in ihren Händen. Die Buben aus dem Nachbarland haben eine Zeichnung angefertigt und mit ihren Eltern und Google-Übersetzung einen Brief zurückgeschickt. Und ab geht die „himmlische Ballonpost“ Mit Begeisterung empfingen die Kinder der 1. Klasse der Weitersfelder Mittelschule die Rückantworten auf ihren „himmlischen Luftballon-Gruß“ aus bis zu 112 km Luftlinie Entfernung.

