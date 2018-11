Tolle Auszeichnung für die NMS Weitersfeld: Sie wurde gemeinsam mit der Musikschule Retz für die Aufführung des Musiktheaters „In 80 Tagen um die Welt“ mit dem Aviso-Preis der Universität für Musik & Darstellende Kunst Wien ausgezeichnet.

Die Schulkooperation „music4you“ der Musikschule Retzer Land und der NMS Weitersfeld begeisterte im vorigen Schuljahr bei fünf Vorstellungen von „In 80 Tagen um die Welt“ mehr als 800 Besucher. Dabei wurde der gleichnamige Roman von Jules Verne unter der Leitung von Josef Newerkla (Regie), Musikuni-Absolventin Karoline Schöbinger (musikalische Leitung) und Judith Grafinger und Margarethe Wahl (NMS, schulische Einstudierung) samt ihrem Team auf die Bühne gebracht. Die Schüler wirkten dabei im Schulorchester, im Chor, als Tänzer oder als Schauspieler mit. Besonders erwähnenswert ist, dass die NMS Weitersfeld mit nur 72 Schülern und der Unterstützung ihrer Familien solch eine große Produktion samt eigenem Orchester realisieren konnte.

Was die Weitersfelder Schüler so drauf haben, durften sie auch bei der Preisverleihung im Neuen Konzertsaal auf der Musikuni zeigen. Sie führten den Ohrwurm „New York, New York“ mit Gesangssolistin Selina Pausackerl auf.

Seit dem Schuljahr 2016/17 wird die Kooperation zwischen NMS Weitersfeld und Musikschule Retzer Land geführt: Dabei unterstützt Musikpädagogin Schöbinger den Musikunterricht in der Schule. Aufgrund des Engagements wurde die Schule auch mit dem Prädikat „Singende-Klingende-Schule“ des Landesschulrats NÖ ausgezeichnet.