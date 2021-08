Viele Jahre sind sie nun schon gemeinsam als Wallfahrer zu Fuß unterwegs, die Ehepaare Beate und Karl Heinz Steindl aus Weitersfeld und Martina und Gerald Vyhnalek aus Oberhöflein.

Zuerst mit einer größeren Gruppe nach Mariazell, ist ihr Ziel seit drei Jahren der weltbekannte Wallfahrtsort Santiago di Compostela, das in weiteren vier Jahren auf dem Jakobsweg durch Frankreich und schließlich Spanien erreicht werden soll. Heuer ging es bei wechselvollem Wetter mit dem 13 Kilo schweren Rucksack in 14 Gehtagen 353 km von Feldkirch in Vorarlberg durch die Schweiz nach Freiburg, wobei über 13.000 Höhenmeter bewältigt werden mussten. Alle vier Teilnehmer zeigten sich von der „Schönheit der schneebedeckten Berge und den türkisblauen Seen, aber auch von den freundlichen und hilfsbereiten Menschen“ beeindruckt.

Nächstes Jahr ist noch die französische Schweiz bis Genf und ein Teil des Jakobsweges in Frankreich zu bewältigen. „Alle haben sie uns mit ‚Griazi mitnaund‘ begrüßt. Sogar in den Städten wie Zürich und Luzern, die wir gemeinsam besichtigt haben“, betont Beate Steindl, Religionslehrerin und Leiterin des Weitersfelder Kirchenchores, der ihre Ankunft bei seinem Auftritt bei einer Festmesse nach einer Zugsverspätung schon sehnsüchtig erwartete.