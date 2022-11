Projekt-Marathon: Nächste Tat gesetzt

„Die Landjugend setzt Taten im Ort“ heißt es auf dem neuen Transparent der aktiven Weitersfelder Landjugend-Gruppe. Die hatte in den vergangenen Jahren schon das Wartehaus beim Bauhof der Marktgemeinde, das man beim „Projekt-Marathon“ in 24 Stunden fertigstellte, errichtet. Dann folgte auch in längerer Frist der Beachvolleyballplatz beim Erlebnisbad. Jetzt stellten die jungen Leute vor Kurzem auf Initiative von Manuel und Lukas Hofer als weiteres Projekt eine Aussichtplattform am Kirchenberg neben der Pfarrkirche mit Blick über den Ort bzw. die Landschaft in Richtung Horn fertig.

Schon ewig stand an diesem Platz ein kleines Bankerl, das der Dorferneuerungsverein zusammen mit den Spazierwegen errichtet hatte. Nunmehr ist daraus ein schön gelegener „Kraft- und Ruheplatz“ für alle Generationen entstanden, der hoffentlich weiterhin gut genützt wird. „Die Gemeinde musste dafür nur die Materialkosten zur Verfügung stellen“, zeigte sich Ortsvorsteher Hannes van Dyck sehr zufrieden mit der Leistung der Mitglieder der Landjugend.

