Schon im Mittelalter bildete sich zusätzlich zu den Wallfahrtszielen Rom und Jerusalem der Besuch des Grabes des heiligen Apostels Jakobus im nordspanischen Santiago de Compostela als weiteres Ziel der Pilger heraus. Seit den 1980-er Jahren erfuhr die Wallfahrerbewegung dorthin eine besondere Renaissance. In den vergangenen Jahren wanderten auch die Familien Steindl und Vyhnalek aus den Pfarren Weitersfeld und Oberhöflein zur Gnadenmutter nach Mariazell – und Richtung Spanien.

Nowak Beate Steindl mit ihrem reichlich gestempelten Pilgerpass: Sie war nunmehr schon über 700 Kilometer am Jakobsweg unterwegs.

Sie waren in den letzten beiden Jahren auf den Spuren des Jakobsweges, legten im Vorjahr 360 Kilometer bis Salzburg und heuer in 15 Tagen 380 Kilometer durch Tirol und Vorarlberg bis Feldkirch zurück. 2021 soll es dann durch die Schweiz und in den folgenden Jahren durch Frankreich nach Spanien gehen.

„Es ist wunderschön, bei der Wanderung durch herrliche Landschaften der Berge nach einem stressigen Berufsjahr Ruhe und seelische Einkehr in zahlreichen wunderschönen Kirchen zu erleben“, schildert Beate Steindl, Religionslehrerin, Chorleiterin und Organistin in Weitersfeld. Sie war mit Gatten Karl Heinz und fünf Bekannten vom 24. Juli bis 8. August an 13 sehr heißen und zwei regnerischen Tagen unterwegs.

Jakobsmuschel als Türöffner

„Mit der Jakobsmuschel, dem Kennzeichen der Pilger wird man gerne aufgenommen, kommt mit den freundlichen Bewohnern ins Gespräch und erfährt so manches Detail, wo uns zum Beispiel in Absam das Glasbild einer Marienerscheinung aus 1797 in der Pfarrkirche ohne Hinweis der Bevölkerung gar nicht aufgefallen wäre.“ Die Oberhöfleiner Familie Martina und Gerald Vyhnalek freute sich, in der Abtei von Wilten mit Pfarrer Bruno Kössler Erinnerungen an Probst Otto Karasek, dem späteren Abt von Geras, austauschen zu können.

Wanderschuhe und Walking-stöcke aus 2019 haben sich auch heuer bewährt und an 13 Kilogramm Gepäck gewöhne man sich nach dem dritten Tag. Nicht ganz ungefährlich an den oft engen und stark frequentierten Pilgerwegen sind die immer häufiger werdenden E-Bike-Fahrer. Den weiteren Pilgerplänen tut das aber keinen Abbruch.