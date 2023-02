SMS-Betrug: Wieder Pensionistin hereingelegt

Werbung

Laut Polizei kontaktierten die Täter die Frau zunächst am 14. Februar per WhatsApp. Sie gaben sich als Sohn der Frau aus und schrieben, dass er eine neue Nummer habe. Am nächsten Tag kontaktierten die Täter die Frau erneut und forderten 2.198,61 Euro, gaben Empfänger, IBAN, BIC und Verwendungszweck an. Die Täter teilten der Frau mit, dass "der Sohn" das Geld in drei bis vier Tagen rücküberweisen werde.

Das Opfer überwies den Betrag auf einem Bankinstitut und sendete eine Überweisungsbestätigung an den unbekannten Täter. In den Abendstunden wurde dann um eine neuerliche Überweisung in der Höhe von 1784,96 Euro ersucht.

Eine Überweisung war am selben Tag aber nicht mehr möglich. Am Morgen des nächsten Tages rief das Opfer dann laut Polizei den Sohn auf der alten Handynummer an und es stellte sich heraus, dass die Frau einem Betrug aufgesessen war.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.