Spontan-Aktion brachte 1.550 Euro für die Ukraine

Der gesamte Umsatz dieses Tages sollte den Kriegsopfern in der Ukraine gewidmet werden. Und siehe da! In nur zwei Stunden konnten 1.544,95 Euro gesammelt werden, die gleich am Montagvormittag an die Hilfsaktion „Nachbar in Not“ überwiesen wurden.

„Ich bedanke mich bei allen, die die Aktion kurzfristig beworben bzw. unterstützt und den Bio-Wein diesmal für die Ukrainehilfe gekauft haben“, meinte der engagierte Familienvater von zwei Mädchen und zwei Buben.

