"Tree Running": Großer Spaß bei Pflanzaktion

Endlich war es soweit: Nachdem die Mittelschule Weitersfeld das Baumpflanzen im Rahmen der Aktion „Tree Running“ nicht zum geplanten Zeitpunkt Anfang Oktober umsetzen konnte, wurden die 60 Jungbaum-Setzlinge nun ausgepflanzt.

Tree Running war eine landesweite Aktion im Zeichen vom Pflanzen neuer Bäume. Ermöglicht wurde das durch die Teilnehmer des virtuellen Laufs „Tree Running“, bei dem für jeden Teilnehmer in seiner Heimatgemeinde ein Jungbau-Setzling gespendet wurde. Im Rahmen der Aktion setzten die Schüler und Lehrkräfte der Mittelschule mithilfe der Gemeinde Weitersfeld 60 junge Bäume in der Nähe des Tennisplatzes in Weitersfeld aus. Die Schüler der Mittelschule halfen tatkräftig zusammen. Ganz nach dem Motto „aufgehoben ist nicht aufgeschoben“ konnten sie so, zwar verspätet aber immerhin, den zur Verfügung gestellten Laubbäumen von „Natur im Garten“ einen Platz zum Wachsen geben.

Rund 60 Personen der Mittelschule Weitersfeld nahmen mit der Unterstützung von Margarethe Wahl sowie Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch, Gemeinderat Christoph Steindl und Mathias Winklmüller seitens der Gemeinde an der Aktion teil.

