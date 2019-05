Die Bauvorhaben der Feuerwehren in Oberfladnitz und Starrein bzw. die Vorsorge für einen eventuellen Zubau des Kindergartens in Weitersfeld standen im Mittelpunkt der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Weitersfeld, wo auch der Nachtragsvoranschlag für das laufende Jahr einstimmig beschlossen wurde.

Dieser beträgt im Ordentlichen Haushalt 3,2 und im Außerordentlichen Haushalt 2,6 Millionen Euro und erlaubt Rücklagen für die Erweiterung des Kindergartens, die durch die stark gestiegenen Kinderzahlen notwendig werden wird, erzählt Bürgermeister Reinhard Nowak. Geplant ist, rund 1. Mio. Euro in die Errichtung einer dritten Kindergartengruppe und einer Tagesbetreuungseinrichtung zu investieren. Geplant ist, die Baubewilligung noch im Juni zu erhalten. Der ambitionierte Zeitplan sieht dann vor, im Juli den Baustart durchzuführen, bis November soll der Kindergartenzubau dicht sein. Nowak sieht den Zubau auch als Aufwertung des gesamten Bildungs-Campus in Weitersfeld, in dem auch die Volksschule und die Neue Mittelschule untergebracht sind.

Nowak Ortsvorsteher Hannes van Dyck, Bürgermeister Reinhard Nowak und Amtsleiter Ernst Mischling (v. r.) präsentierten vor Kurzem bei der Aktion „Wohnen im Waldviertel“ mehr als 20 Bauplätze für junge Familien in der Marktgemeinde Weitersfeld.

Fast abgeschlossen ist indes der Zubau zum Feuerwehrhaus und zum Dorfgemeinschaftshaus in Oberfladnitz. Hier wurde zwischen den beiden bestehenden Gebäuden eine Erweiterung errichtet, die gemeinsam genutzt werden soll und die auch als Fahrzeughalle dienen soll. Insgesamt wurden hier 90.000 Euro investiert.

Die Umbauarbeiten in Star-rein sollen noch heuer starten. Hier hat die Gemeinde ein Grundstück mit einer Halle in der Nähe der Kapelle für rund 100.000 Euro gekauft. Weitere 300.000 Euro sollen jetzt investiert werden, das Areal für ein Dorfgemeinschaftshaus und ein Feuerwehrhaus adaptiert werden.