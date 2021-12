Welche Advent-Tradition in Daferts Haus gepflegt wird

Advent ist für Gerlinde und Wolfgang Dafert eine besondere Zeit im Jahr - und das sieht man sofort: Schon bevor man in ihr Haus eintritt, wird man von einer selbst geschnitzten Holzkrippe empfangen.

Gemeinsam beginnen sie die Adventzeit mit dem Binden des Adventkranzes. „Gerlinde schneidet die Zweige in die passende Größe zu und ich binde den Adventkranz“, erzählt Wolfgang Dafert. „Diese Tradition haben wir schon jahrelang und mittlerweile sind wir auch ein eingespieltes Team.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Patience-Karten: Eine Tradition der Großeltern

Das Ehepaar genießt vor allem die Ruhe, die in der Adventzeit einkehrt. „Das ganze Jahr über ist sehr viel los. Sei es privat, im Garten und Wald, im Verein und natürlich auch in der Arbeit. Daher ist es auch gut, wenn es ruhiger wird und man draußen nicht mehr so viel zu tun hat. Im Verein wird es auch ab Allerheiligen ruhiger“, schildert Dafert, Obmann des Bürgerkorps Eggenburg. „Dann spiele ich zum Beispiel gerne das Kartenspiel Patience. Bereits meine Großeltern haben Patience-Karten gelegt.“

Eine Krippe als Adventkalender

Die Krippe ist im Haus übrigens schon längst aufgebaut, da die Daferts es schade finden, dass diese „nur“ für die kurze Zeit beim Christbaum steht. Sie wird also schon mit dem 1. Dezember hervorgeholt - und wie ein Adventkalender geführt. Jeden Tag darf eine Holzfigur zur Krippe kommen.

„Wir haben unser Haus zwar immer je nach Jahreszeit dekoriert, aber wenn ich die alte Weihnachtsdekoration auspacke, dann ist es einfach etwas Besonders und der Zauber von Weihnachten zieht ein“, beschreibt Gerlinde Dafert.

"Vorbereitung fürs schönste Fest im Jahr"

Sehr schade finden es beide, wenn sich Menschen gar nicht auf die Weihnachtszeit einlassen und nicht einmal mit einer Kleinigkeit die Weihnachtszeit in ihrem zu Hause erkennbar ist. „Als gläubige Christen ist der Advent die Vorbereitung für das schönste Fest im Jahr und wir freuen uns immer auf diese besondere Zeit“, so Wolfgang Dafert.