Mit Anbau, Verarbeitung und Produktionsbedingungen rund um einen der wichtigsten Textilrohstoffe – der Baumwolle – konnten sich die Schüler aller Klassen der HLW Horn in der Ausstellung „Faserschmeichler? Geschichte und Alltag der Baumwolle“ beschäftigen.

Eva Schmudermayer vom Weltladenteam, das mit dem Katholischen Bildungswerk und der Pfarre Horn die Südwind-Ausstellung organisierte,begrüßte mit Veronika Stock die Gäste.

Die Jugendlichen wurden in einigen Workshops betreffend Baumwollanbau in Monokultur, Pestizideinsatz und Wasserverbrauch, Gentechnik und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen sowie ungerechte Entlohnung, die Rolle der Baumwolle am Weltmarkt bis zu Möglichkeiten für ökologischen Anbau und fair gehandelter Textilien der Clean Clothes-Kampagne informiert.

Den Schülern wurde auch bewusst gemacht, dass sich Baumwollbestandteile nicht nur in Textilien, sondern etwa auch in Kosmetika oder Euroscheinen finden.

Eva Rossmann las aus „Fadenkreuz“

Bei der Eröffnung der Ausstellung war auch die bekannte Krimiautorin Eva Rossmann anwesend und hatte auch das aktuellste Buch „Fadenkreuz“ mitgebracht.

„Ich freue mich, die Leser meiner Bücher persönlich zu treffen“, meinte sie. „Deswegen bin ich auch ziemlich viel mit Lesungen unterwegs. Ich brauche diese Rückmeldungen, das Gespräch, die Diskussionen und Anregungen. Ohne das alles fände das Schreiben irgendwie im luftleeren Raum statt!“

Eine Bereicherung des Abends war Birgit Ofner mit ihrer Gruppe, die für eine gekonnte Tanz-Performance sorgte.