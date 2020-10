Fast genau auf den Tag 110 Jahre ist es her, als die Stadt Horn der Nabel der Flugwelt war. Am 10. Oktober 1910 flog der Flugpionier Karl Illner mit einer Etrich-IV „Taube“ von Wien-Simmering nach Horn. Mit diesem Flug wurde damals ein Stück Flug-Geschichte geschrieben, berichtet Toni Mück, Leiter des Museums Horn. Die kleine Stadt Horn stand damals im Blickpunkt der Entwicklung der Flugtechnik in Österreich.

Museum Horn Am 10. Oktober 1910 rückte die Stadt Horn in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Flugpionier Karl Illner erreichte bei seinem Flug Wien-Horn die damalige Rekordhöhe von 1.000 Metern. Das Foto zeigt das Fluggerät, eine „Etrich-Taube“, über dem Horner Hauptplatz.Mehr dazu auf Seite 6/7.

Nachdem schon seit Jahren technikbegeisterte Unternehmer und Ingenieure an der Entwicklung des Motorfluges arbeiteten, entwarf Karl Illner gemeinsam mit Igo Etrich nach einigen Vorgängern die „Etrich-Taube“, die ständig verbessert wurde. Deren Flügelform war einem Flugsamen einer javanischen Kürbisfrucht nachempfunden und erwies sich dann auch als sehr stabil.

Der Flug über 80 Kilometer dauerte eine Stunde und 14 Minuten. Dabei erreichte Illner eine Höhe von 1.000 Metern. Das stellte damals einen Rekord dar. Anlass für den Flug war ein von der Gemeinde Wien gestifteter Preis von 20.000 Kronen im Dauerfliegen. Dabei sollte die Strecke Wien-Horn-Wien mit Landung innerhalb von 24 Stunden bewältigt werden. Wie viele andere Flugpioniere scheiterte Illner beim ersten Versuch, am 10. Oktober gelang ihm aber dieses Husarenstück.

Für Horn war es ein riesiges Spektakel. Auch der legendäre Motorenkonstrukteur Ferdinand Porsche begrüßte Illner bei seiner Ankunft in Horn. Nach einer Mittagspause flog Illner wieder unbeschadet nach Wien. Zur Erinnerung an diesen Überlandflug ließ die Stadt Horn im Oktober 1911 „dem kühnen Piloten Illner“ ein Denkmal im Hopfengarten (in der Nähe des Sportplatzes) errichten.

Rekord brachte Illner wenig Glück

Der Pilot Karl Illner, geboren 1877 in Nordböhmen, erlernte den Schlosserberuf und kam 1909 nach Wien, um als Mitarbeiter des österreichischen Flugzeugkonstrukteurs Ignaz Etrich an der Entwicklung der „Etrichtaube“ mitzuwirken. 1910 legte er als dritter Österreicher die Pilotenprüfung ab. Im selben Jahr führte er mit der weiterentwickelten Etrich-Taube den ersten Überlandflug in Österreich aus, indem er die 40 Kilometer lange Strecke von Wiener Neustadt nach Wien in 300 Meter Höhe in 30 Minuten zurücklegte. Später war Illner Fluglehrer, Feldpilot und während des Ersten Weltkriegs Ausbildner, schließlich Direktor der Flugzeugwerke Weiser & Sohn. Das Verbot des Flugzeugbaus in Österreich aufgrund des Friedensvertrags von St. Germain hinderte ihn an seiner weiteren Berufsausübung. Unter ärmlichen Verhältnissen verstarb er 1935.

Etrich-Tauben-Modell im Museum Horn zu sehen

Ein flugfähiges Modell der „Taube“ kann übrigens im Museum Horn bestaunt werden, erzählt Mück. Das Modell wurde 2010 von Robert Lachmayr und Horst Gruber im Maßstab 1:5 gefertigt und wird von einem 38ccm Zweitakt Benzinmotor angetrieben.