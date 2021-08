Hoch oben über den Dächern Wiens lässt sich nicht nur die atemberaubende Aussicht genießen, sondern anscheinend auch gut Musik machen. In luftigen Höhen stellte der Horner Schlagzeuger Erich Blie sogar einen Weltrekord auf. Er spielte auf einer der Gondeln ein Schlagzeugsolo und drehte dabei eine Runde mit dem Wiener Riesenrad, etwas das noch nie zuvor jemand wagte.

„Es war ein unbeschreibliches Gefühl dort oben, den Wind zu spüren, die ganze Stadt im Blick zu haben und dazu mit dem Schlagzeug spielen können“, beschreibt Blie die Erfahrung. So richtig realisiert hat er alles aber erst im Nachhinein. „In den ersten fünf Minuten war ich nur aufs Spielen konzentriert und habe alles um mich herum gar nicht so mitbekommen“, erzählt er. Am höchsten Punkt des Riesenrades sei er dann doch in den Flow gekommen, worauf sich auch die Musik verselbstständigte.

Die gesamte Aktion rund um den Weltrekord wurde vom Radiosender Kronehit und der Deomarke Borotalco organisiert. Erich Blie setzte sich bei der Bewerbung gegen 50 andere Musiker durch. Unter dem Motto „Schwitzen kann deine Leidenschaft nicht stoppen“ galt es, auch in luftigen Höhen nicht nervös zu werden.

Auf die Aktion aufmerksam wurde der Horner über Facebook und seinen Cousin. „Ich habe mir gedacht, wieso nicht, und mich daraufhin beworben.“ Er schickte ein Video von sich am Schlagzeug ein und drei Tage später kam auch schon die Antwort.

Natürlich wollte er dabei nicht unvorbereitet an die Sache herangehen. „In der Vorbereitung habe ich eine Woche lang jeden Tag mehrere Stunden nur dafür geübt“, offenbart der Schlagzeuger. Normalerweise das Bandgefüge gewöhnt, war die Bühne hier allein seine. Das wäre ebenfalls ein ungewohnter Faktor gewesen, abgesehen von der schwindelerregenden Höhe.

Im Musik-Rausch auf 65 Metern Höhe

Heraus kam letzten Endes ein 15-minütiges Schlagzeugsolo quer durch alle Genres. Von Rock, Funk und Jazz bis Metal war alles dabei. Den Höhepunkt hob er sich dabei auch für den höchsten Punkt des Riesenrades auf. Dort stoppte die Gondel kurz, wodurch er erst „richtig Gas geben“ konnte.

Nervös war Blie nur leicht am Vortag, allerdings nur wegen der völlig neuen Erfahrung. Die Höhe sei kein Problem gewesen: „Zum Glück bin ich schwindelfrei. Zu weit zurücklehnen hätte ich mich aber nicht dürfen. Ich war aber eh gesichert.“

Beim Runterkommen gab es schließlich tosenden Applaus vom Publikum. Der Stunt kam bei allen Beteiligten anscheinend so gut an, dass Erich Blie sogar noch eine zweite Runde drehen durfte. Unterstützt wurde er übrigens vom renommierten Schlagzeuger Patrick Freisinger von „Alle Achtung“ und Sänger Cesár Sampson. Beide gaben ihm Tipps für den großen Auftritt. Dieser soll in den nächsten Tagen auch auf den verschiedensten Online-Plattformen anschaubar sein. Am Ende meisterte Erich Blie den Stunt komplett ohne Schweiß mit Bravour.

Neben aberwitzigen Weltrekordversuchen ist der Sohn des Horner Hotels Blie gerade viel mit seiner Band Cornerstone unterwegs. Seit Mai ist er offiziell der Schlagzeuger der aus Mödling stammenden Rockband (die NÖN berichtete). Zuvor war er aber auch schon mehrere Monate bei den Proben mit dabei. Aktuell tourt die Truppe rund um die Brüder Wachelhofer durch ganz Österreich. Am Freitag steht ein Konzert im oberösterreichischen Steyr auf dem Programm.

Bald auch ein Konzert im Waldviertel

Mittlerweile fühlt sich Blie so richtig wohl im Bandgefüge. „Der Draht zu meinen Mitmusikern ist schon längst da. Für mich geht es gerade steil bergauf.“ Sechs Konzerte spielte die Band bereits in der neuen Besetzung. Viele weitere sind über den Rest des Jahres geplant, unter anderem auch in Waidhofen. Hier wird die Band am 16. Oktober in Henry‘s Cafe & Pub aufspielen.

Zu den bisherigen Highlights mit „Cornerstone“ würde das erste gemeinsame Konzert im Wiener „Saloon Donau Plex“ zählen. „Der erste Auftritt war natürlich etwas ganz Besonderes. Wir haben vorher viel Zeit im Proberaum verbracht und waren hungrig, wieder vor Leuten spielen zu dürfen.“

Besonders in Erinnerung bleiben würde auch ein Open Air in Mariazell. Direkt am Erlaufsee rockte die Band vor fast 500 Menschen. „Der Strand war voll und wir haben gerade zum Sonnenuntergang gespielt. Am Ende haben die Leute sogar angefangen zu tanzen. An dem Tag hat wirklich alles perfekt zusammengepasst. Genau für solche Momente bin ich dabei.“