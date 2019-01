Wer das Salz in der Suppe ist .

Was hat sich 2018 in der Marktgemeinde Weitersfeld getan und wer hat für die Gemeinde Besonderes geleistet? Antwort erhielt man am Samstag beim Neujahrsempfang, zu dem Bürgermeister Reinhard Nowak und Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch geladen hatten. Der Jahresrückblick gab Einblick über die Aktivitäten der Vereine, Bürger und Gemeinde.