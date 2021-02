NÖN: In welchen Bereichen bzw. in welchen Branchen gibt es derzeit besonders viele oder große Herausforderungen für die Unternehmen?

Werner Groiß: Alle Unternehmen mit Kundenkontakt haben große Herausforderungen, da sie die Covid-Maßnahmen einhalten müssen. Manche dürfen gar nicht aufsperren, und manche dürfen unter schwersten Bedingungen aufsperren, ob es jetzt der Handel ist oder die Dienstleister sind. Alle die bisher betroffen waren, sind nach wie vor schwer betroffen. Es ändert sich nur ein wenig die Ausrichtung.

Wie sehen Sie die Vorgabe, dass man pro Kunde 20 Quadratmeter Fläche haben muss?

Groiß: Das ist eine Vorgabe, die einfach ein logistisches Problem darstellt. Die Frage ist, wie ich das Ganze kontrolliere. Wichtig ist, dass ich offen haben kann, und dass ich mein Geschäft machen kann. Dass es Einschränkungen wegen Covid geben muss, wissen wir im Endeeffekt. Die Frage ist, wie handle ich die und welche Hilfsmittel benötige ich dazu. Es ist natürlich auch mit viel Kapital -oder Personalaufwand verbunden, aber ich glaube, dass der Handel mit diesen Vorgaben gut auskommen kann.

Wie kann das in kleinen Geschäften funktionieren?

Groiß: Die kleinen Geschäfte sind im Prinzip meistens nicht überfüllt. Bei einer Trafik oder einem kleinen Papiergeschäft steht draußen angeschrieben, wie viele Personen zeitgleich hinein dürfen, aber man ist diese Situation schon von den Apotheken gewohnt. Bei kleinen Geschäften habe ich einen Überblick, ob schon zwei oder drei Leute im Geschäft drinnen sind. Wichtig ist, dass dies bei großen Märkten geahndet wird, wenn ein Andrang herrscht, weil dort kommt es oft zu Schiebereien. Da ist das Thema, wie man das technisch möglich macht.

Friseure müssen künftig ja kontrollieren, ob ihre Kunden negative Tests haben. Wie kann das in der Praxis funktionieren?

Groiß: Zu dieser Maßnahme bin ich sehr kritisch. Erstens ist es in vielen Gemeinden schwierig, zu so einem Test zu kommen, weil es nur in manchen Gemeinden Teststraßen gibt. Das ist auch mit Fahrtkosten verbunden. Es wäre sinnvoll, wenn in solchen Gemeinden ohne Teststraßen andere Einrichtungen Testungen anbieten würden. Ein Pensionist fährt nicht nach Horn zum Testen und dann wieder retour nach Weitersfeld, um dort zum Friseur zu gehen. Das zweite Thema was ich sehr kritisch sehe, ist das Überprüfen der Testung.

Inwiefern wird diese Überprüfung schwierig?

Groiß: Das ist ein spannendes Thema, weil das Überprüfen und Aufzeichnen grundsätzlich gegen den Datenschutz verstößt. Ich muss mich jetzt mit dieser Überprüfung datentechnisch praktisch ‚ausziehen‘. Das widerspricht dem Grundsatz der Datenanonymität und des Datenschutzes. Meiner Meinung nach ist das zwar nett gemeint, aber es ist ein wenig zu weit geschossen. Theoretisch müsste die Aussage genügen, dass man getestet ist und ein Exekutivorgan – Polizei oder Bezirkshauptmannschaft – kann das bei Stichprobenkontrolle überprüfen. Technisch widerspricht diese Kontrolle seitens der Friseure anderen Gesetzen. Da entsteht ein Konflikt, weil man ja nicht weiß, welches Gesetz man befolgen soll.