Gesundheitszentrum Horn legt Wert auf Grün

Viel ist bereits passiert, einiges noch zu tun. „Wir haben schon bei der Planung des Gesundheitszentrums darauf geachtet, dass dem Grün entsprechender Raum gegeben wird“, erklärt Martin Breitenseher. So habe man neben einer Rasenfläche hinter dem Haus auch den Eingangsbereich mit vielen bunten Blumen gestaltet, zusätzlich hitzeresistente Bäume gesetzt und, was ihm und den Planern sehr wichtig war, die schönen alten Bäume, die entlang der Straße, als dort ein Sportplatz war, gerettet, ebenso jene an der Bachseite. „Und bei den Parkflächen haben wir jeden zehnten Stellplatz aufgegeben und eine Bauminsel errichten lassen. Das ist mittlerweile in Horn Standard geworden.“ Die Rückmeldungen der Patienten sei durchwegs positiv, sie fühlen sich viel entspannter, was ja im Sinne der Genesung sei.

Federführend war hier die seit 175 Jahren bestehende Gärtnerei Band, die als Best- und Billigstbieter den Zuschlag zur Grünraumgestaltung erhalten hat. „Es war teilweise nicht leicht, denn wir hatten auch den Bereich über der Tiefgarage zu bepflanzen, da ist ja die Bodendecke nicht sehr hoch“, erklärt Gärtnermeister Ludwig Band. Dieser Teil und die Dachbegrünung sei wichtig als Wasserspeicher, für die Kühlung des Gebäudes und der Umgebung sowie der Umwelt im Allgemeinen. „Und sie sorgt auch für eine Vielfalt bei den für die Bestäubung wichtigen Insekten.“

Die Bepflanzung wurde bewusst pflegeleicht gehalten, hitzebeständig und wurde der Trockenheit angepasst. Daher wurde vor allem für den Bereich Parkplätze und die Sickergräben Sorten mit kurzhalmigem Rasen gewählt, dazu Bäume, die auch bei Trockenheit beständig sind wie Stadtbirne, Lederhülsenbaum oder Platanen.

„Wir müssen etwas für den Klimaschutz tun“, ist sich Band, der hier wie in der Stadt jeden sechsten Baum gespendet hat, mit Martin Breitenseher einig, der meint: „Wir haben nämlich auch eine Verantwortung für die nächsten Generationen.“ Weitere Bäume, jetzt aber Obstbäume, würden demnächst auf der Seite zum Sportplatz und bei den Parkplätzen gesetzt. Und seine Gattin Andrea ergänzt: „Wir beiden haben kürzlich gemeinsam 125 Jahre gefeiert, statt Geschenken haben wir uns Baumspenden gewünscht - und auch bekommen!“