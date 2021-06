Es ist kalt. Zu kalt, sind sich alle einig. Der gesamte Frühling war schon nicht gerade mit hohen Temperaturen gesegnet, auch die vergangenen Wochen ließen nicht wirklich Sommergefühle aufkommen. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) war es der kälteste Frühling seit 1996. Das geht klar gegen den Trend, denn in den letzten Jahrzehnten sei der Frühling laut ZAMG deutlich wärmer geworden, als das noch vor den 1990er Jahren der Fall war.

Ungewohnt aber nicht außergewöhnlich. Gerade das würde laut Meteorologe Manuel Weber von „Wetter Waldviertel“ aber auch dazu führen, dass der heurige Frühling als zu kühl empfunden wird, obwohl er eigentlich gar nicht so ungewöhnlich kalt sei. „Wir reden hier von relativ geringen Abweichungen. Im Vergleich zum Zeitraum 1981-2010 war der Frühling in beispielsweise Zwettl, Litschau oder Horn im Durchschnitt nur um ein Grad kühler. Da aber die vergangenen Jahre in der Regel außergewöhnlich milde Frühlinge aufzuweisen hatten, empfinden wir den heurigen Frühling als deutlich zu kühl, obwohl er eigentlich völlig unauffällig war“, erklärt Weber. Im Vergleich mit den Wetterdaten vor den 1990er Jahren sei der Unterschied sogar noch mal geringer.

Kühle Luft aus dem Norden. Nicht ins Muster passend ist das Frühjahr dabei natürlich schon. Aber wo liegen die Gründe für die niedrigen Temperaturen? „Häufige Nordwest- beziehungsweise Nordströmungen und damit die Zufuhr von entsprechend kühleren Luftmassen sind der Grund. Warme Südlagen blieben dagegen die absolute Ausnahme, wenngleich sie aber doch aufgetreten sind. Um den 11. Mai wurden in Österreich bereits über 30 Grad gemessen“, schildert der Meteorologe. Anders als vielleicht vermutet, hat es aber auch nicht mehr geregnet. Ganz im Gegenteil: der heurige Frühling sei tatsächlich wieder einmal zu trocken gewesen. „Lediglich der Mai war relativ niederschlagsreich.“

Kein Einfluss auf den Sommer. Wer sich aber jetzt schon um den Sommer sorgt, braucht nicht zu verzagen. „Wenn sich die Großwetterlage umstellt und sie sich danach wieder so hartnäckig hält wie in den letzten Wochen, kann sich das Blatt ganz schnell wenden. Rein statistisch ist ein zu warmer Sommer mittlerweile deutlich wahrscheinlicher als ein zu kühler“, betont Weber.

Austrieb später als gewohnt. Drängt sich natürlich auch die Frage auf, ob oder wie die außerordentlichen Wetterverhältnisse den Weinbau beeinflussen. Laut Regina Stift, Obfrau der Winzer-Vereinigung, sind die Auswirkungen nur bedingt zu spüren. „Beim Austrieb der Pflanzen haben wir es schon gemerkt. Der war heuer später als gewohnt. Das ist aber kein sonderlich großes Problem für uns“, erklärt sie. Auch wenn die Sonnentage bis jetzt eher mau waren, gab es ausreichend Niederschlag. Zudem kann sich wettermäßig noch viel über den Sommer verändern. „Man kann jetzt noch überhaupt nichts zur Ernte voraussagen. Wichtig wäre nur, dass zur Blüte schönes Wetter herrscht“, erklärt Stift.

Nur Hartgesottene im Freibad. Ein entscheidender Faktor ist das Wetter natürlich im Freibad. Mit dem 19. Mai durften diese auch wieder aufsperren, doch recht vielversprechend war der Start aufgrund der Wetterlage nicht. „Wir haben zwar eine Solarheizung, doch das Wasser ist gerade trotzdem bei 19 bis 20 Grad und das ist dann noch ein bisschen kühl“, erzählt der zuständige Stadtrat Stefan Jungwirth. Sonderlich viele Gäste konnte das Freibad deshalb noch nicht zählen, doch ein paar Stammgäste ließen sich auch davon nicht abschrecken. Auch die Sportanlagen und das Cafe würden doch genutzt werden. „Dieses Jahr ist eigentlich recht ähnlich zu letztem. Da war der Start aufgrund von Corona auch verspätet und das Wetter spielte zu Beginn auch nicht mit“, betont Jungwirth. Er bleibt aber optimistisch, dass sich die Wetterlage bald wieder normalisiert und auch der Badebetrieb wieder Fahrt aufnimmt.

Erstaunliche Entwicklung. Schwer wetterabhängig ist erfahrungsgemäß auch das Eisgeschäft. Unter normalen Bedingungen verspürt man doch bei kaltem Wetter eher weniger das Bedürfnis nach Eis. Aber was ist heuer schon normal. Im Drosendorfer Eisgeschäft „ICE Eis Baby“ von Laura Messner-Gebetsroither ist es in vielen Dingen ein ungewöhnliches Jahr. „Es hat mich erstaunt, dass sich heuer schon Leute bei fünf Grad, leichtem Regen und Wind bei uns angestellt haben. Im Lockdown sind einige trotz des kalten Wetters gekommen, weil halt sonst nicht viel offen war“, berichtet sie.

Umsätze am Ende doch schwächer. Das Wetter könnte natürlich trotzdem besser sein, denn umsatzmäßig würde man die kalten Temperaturen seit der Öffnung Mitte April deutlich spüren. Richtig angelaufen sei das Eisgeschäft im Vergleich mit anderen Jahren noch nicht und wenn, dann sei es sehr schwankend. „Wenn die Sonne mal rauskommt weiß ich, dass schon fünf Minuten später wieder Leute vor der Tür stehen. Wenn es wieder zuzieht weiß ich dann genauso, dass keiner kommt“, schildert Messner-Gebetsroither. Dass sich das Wetter an manchen Tagen nicht zwischen Regen und Sonnenschein entscheiden kann, hat man in den letzten Wochen schon öfter erlebt.