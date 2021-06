Wie bei der EM: Reglosen Mann ins Leben zurückgeholt .

Alle Welt spricht über die erfolgreiche Reanimation des Fußballers Christian Eriksen, eine Lebensretter-Aktion ist aber vor wenigen Tagen mitten in Horn passiert. Ein Passant saß in der Feldgasse in der Nähe des FF-Hauses regungslos im Auto, drei Mitarbeiter des Landesklinikums reanimierten ihn erfolgreich.