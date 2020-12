„Bücherei – wozu? Das kostet nur Geld und bringt nix, am besten, wir sperren gleich zu.“ – Diese Aussage weckte den Kampfgeist der Eggenburger Büchereileiterin Petra Hauk und sie erinnerte sich an eine Aussage von Christian Jahl, Leiter der Wiener Hauptbücherei: „Jede öffentliche Bücherei ist auch ein Ort der Aufklärung, hier gibt es Orientierung ohne Fake-News und Verschwörungstheorien. Und damit bieten wir eine Verlässlichkeit, die in Zeiten wie diesen schon einmal ein Wert an sich ist.“ Dieser „Wert an sich“ sei aber einer Gemeinde, die auf das Budget achten muss, nicht leicht zu vermitteln. Doch der Stadtbücherei Eggenburg sei genau dieses Kunststück gelungen, sagt Hauk.

Der Anruf kam an einem geschäftigen Nachmittag in der Stadtbücherei Eggenburg. Am Telefon Birgit Hinterhofer von Treffpunkt Bibliothek. Was Hauk dann zu hören bekam, machte sie kurz sprachlos: Die Stadtbücherei Eggenburg gewinnt den 2. Preis beim 10. Niederösterreichischen Bibliotheken Award in der Kategorie Innovationen! „So müssen sich Hollywood-Schauspieler fühlen, wenn der Anruf von der Academy kommt“, erzählt sie später lachend.

Das preiswürdige Projekt des Büchereiteams hatte vor allem zwei Ziele vor Augen: „Wir wollten Kindern, Jugendlichen und Familien eine breite Palette an Möglichkeiten anbieten und zeigen, was eine Bücherei für sie leisten kann“, erklärt Hauk. Dass es sich dabei nicht nur um spannende Bücher handelt, ist klar. So gibt es mittlerweile zwei Büchereipferde, die schüchterne Blanda und die wilde Ilse, die die Kinder zu ihren Abenteuern tragen. Zwei Whiteboards zum kreativen Austoben und viele multimediale Medien wie die Toniebox oder den Bee-Bot, mit dem Kinder die ersten Schritte in Richtung Computer und Programmieren lernen können.

Bibliothek als „Pull-Faktor“ für Wirtschaft

Das zweite wichtige Ziel des Projekts war aber auch zu zeigen, dass eine Bücherei durchaus einen wirtschaftlichen Pullfaktor für die Stadt darstellt: Leute, die aus einem Umkreis von mehreren Kilometern kommen, bleiben in der Regel hier und erledigen in Eggenburg ihre Einkäufe.

„So müssen sich Hollywood-Schauspieler fühlen, wenn der Anruf von der Academy kommt.“ Büchereileiterin Petra Hauk

Die Reorganisation der Stadtbücherei hatte viele helfende und unterstützende Hände. Ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiter Gerti Fohringer, Gabi Kalchbrenner, Norbert Stiasny und Praktikantin Patricia Zeindl wären viele Dinge wie die ansprechende Gestaltung des Flohmarktkellers oder die Einrichtung der Krimiecke nicht möglich gewesen, sagt Hauk. Viele Köpfe bringen auch viele gute Ideen! Zu den vielen Köpfen zählen für Hauk nicht nur ihre Kollegen in der Gemeinde, die sie immer unterstützt haben, sondern auch Kulturstadträtin Margarete Jarmer und Gemeinderat Harald Busta – zwei Politiker, mit einem großen Herz für die Bibliothek.

„Bücherei bedeutet für mich soziale Kompetenz einer Stadt“, erklärt Jarmer. Alle Bevölkerungsschichten sollen einen einfachen Zugang zu Literatur und Lesestoff bekommen und ältere Generationen einen Treffpunkt für soziale Kontakte haben. Gerade in der digitalisierten Welt wie heute sei es wichtiger denn je, Kindern und Jugendlichen das geschriebene Wort näher zu bringen. Daher sei es sehr wichtig, dass sich die Stadt eine Bücherei leistet und modern gestaltet. „Wir haben die Öffnungszeiten am Anfang des Jahres 2020 um das doppelte erhöht – und es hat sich bezahlt gemacht“, meint Jarmer. Und Gemeinderat Busta fügt an: „Im Rahmen der vielseitigen Gemeindeagenden im Bereich Tourismus und Kultur ist es uns in den letzten Monaten gelungen, die Eggenburger Stadtbücherei mit neuem Leben zu erfüllen.“

Mit sehr viel persönlichem Engagement, mit Hauk als neuer hervorragender Leitung und mit unglaublich vielen Ideen und Initiativen habe man „diese so wichtige Bildungsinstitution aus ihrem Dornröschenschlaf geholt“, sagt Busta. Er selbst sei als Kind Dauergast in der Eggenburger Bücherei gewesen und habe so viele schöne Leseerlebnisse in Erinnerung, die ihn in seinem weiteren Leben begleitet haben.

Schöne Leseerlebnisse hat auch Stadträtin Jarmer. Ihr Favorit derzeit: „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert von Yuval Noah Harari. Der Schriftsteller lädt in seinem Buch dazu ein, in einer Zeit voller Lärm und Ungewissheit über Werte, Bedeutung und persönliches Engagement nachzudenken. In einer Welt, die überschwemmt wird mit bedeutungslosen Informationen, ist Klarheit Macht.

Geplant war die Vergabe des 10. Bibliotheken Award im feierlichen Rahmen in Horn. Durch die Corona-Pandemie kam alles anders. Treffpunkt Bibliothek Geschäftsführerin Uschi Liebmann überreichte den „Bibliotheken-Oscar“ vor Ort.