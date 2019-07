Vor sechs Jahren übernahm der heute 30-jährige Winzer Gerald Pass den Familienbetrieb und führt ihn in dritter Generation sehr erfolgreich. Mittlerweile darf er zum dritten Mal den „Niederösterreichischen Rauchfangkehrerwein“ sein Eigen nennen. Die Jury wählte seinen Weinviertel DAC 2018 vor wenigen Tagen im Rathaus von Retz dazu.

„Natürlich ist eine derartige Auszeichnung etwas Besonderes, noch dazu wo es im Vorjahr durch die Trockenheit nicht einfach war, einen guten Wein zu machen. Dass man dann trotzdem in einem Bewerb gewinnt, ist natürlich toll“, erklärt der junge Winzer. Der Grüne Veltliner sei die Hauptsorte, die in seinem neun Hektar großen Betrieb angebaut wird, den Pass mit der Familie und zwei Mitarbeitern betreibt. „Durch die Urgesteinböden sind es sehr mineralische, fruchtige Weine, für die ich schon einige Auszeichnungen erringen konnte“, zeigt sich Pass stolz – unter anderem gab es schon mehrere Falstaff- und Salon-Bewertungen sowie mehrere Goldmedaillen bei Niederösterreichische Weinprämierungen.

„Bist vom Weingarten bis Büro gefordert“

„Für mich sind diese Bewerbe und Bewertungen Gratmesser für die Qualität meiner Weine. Da bekommt man einen Vergleich und gleichzeitig sind sie Ansporn und Motivation“, zeigt Pass auf, der als Einzelkind schon den Weg des Winzers vorgegeben bekommen hat. „Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, aber die Vielseitigkeit dieses Berufes ist super, vom Büro bis zum Weingarten bist du gefordert. Außerdem musst du mit Unvorhergesehenem umgehen können und jedes Jahr ist anders“, zeigt der Winzer auf, der nach der Weinbauschule in Krems Praktika in Südtirol und im Weinbaubetrieb Jurtschitsch in Langenlois absolviert hat.

Die Weine von Pass sind in Österreich (außer dem Burgenland), in Deutschland und auch in Holland erhältlich. Verkauft werden sie außerdem an die Gastronomie in der Umgebung, im Fachhandel sowie Ab Hof.

Für den heurigen „Rauchfangkehrerwein“ stellt Pass eine vorgeschriebene Menge zur Verfügung, die in eigenen Flaschen abgefüllt wird und bei „besonderen“ Anlässen in Rauchfangkehrerkreisen ausgeschenkt wird. „Seit 13 Jahren besteht die Partnerschaft der Rauchfangkehrer mit dem Weinviertel. Unser Rauchfangkehrerwein hat sich damit als Botschafter unserer Region über die Grenzen Niederösterreichs hinaus etabliert“, freut sich Rauchfangkehrer-Bundesinnungsmeister Peter Engelbrechtsmüller.