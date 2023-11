Wieder freie Fahrt Sallapulka: Halbe Mille für die Straße

Bei der Fertigstellung der Baustelle in Sallapulka: Richard Biringer (Straßenmeisterei Geras), Geschäftsführender Gemeinderat Christoph Kluka, Wolfgang Dafert (Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunn), Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, Bürgermeister Reinhard Nowak, Bundesrat Klemens Kofler, Hannes Gumpinger (Leiter der Straßenmeisterei Geras) und Moritz Liebhart (Straßenmeisterei Geras). Foto: NÖ Straßendienst

N ach etwa einem halben Jahr sind die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Sallapulka abgeschlossen. Ingesamt investierten das Land und die Marktgemeinde Weitersfeld 500.000 Euro in die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.